Britse titel tijdrijden voor Thomas

Geraint Thomas is voor het eerst in zijn loopbaan kampioen tijdrijden van Groot-Brittannië geworden. De renner van Sky was bij alle meetpunten het snelst. Na een kleine 40 kilometer liet hij een tijd van 48 minuten en 54 seconden noteren. Daarmee was hij 37 seconden sneller dan Harry Tanfield van het kleine Canyon Eisberg. Vijfvoudig Brits kampioen Alex Dowsett eindigde ditmaal als derde. De renner van Katoesja gaf 54 seconden toe.

,,Het winnen van de Dauphiné heeft me een enorme ‘boost’ gegeven. Sindsdien heb ik alleen nog getraind en nu pak ik hier de titel”, sprak de tevreden Thomas, die in de Tour normaal gesproken in dienst zal rijden van Chris Froome. De Girowinnaar van Sky liet de Britse titelstrijd aan zich voorbij gaan.