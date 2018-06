Caldas: terechte nederlaag Oranje

Bondscoach Max Caldas vond de nederlaag van de Nederlandse hockeyers tegen Australië (1-3) in de groepsronde van de Champions Trophy terecht. ,,Het was duidelijk niet goed genoeg vandaag”, zei hij tegen hockey.nl

Oranje speelde zeker niet slecht tegen de regerend wereldkampioen en titelhouder van de Champions Trophy, maar was volgens de bondscoach bij vlagen ,,te rommelig”. Zijn spelers toonden volgens hem ook veel te weinig initiatief, zowel offensief als defensief. ,,We hebben best wel kansen afgedwongen, ook al speelden we niet onze wedstrijd. Defensief waren we best solide. Alleen maakten wij fouten, waardoor zij kansen kregen. Zij hebben terecht gewonnen.”

Oranje moet nu zaterdag winnen van India om de finale te bereiken. ,,We komen nu in een halve finale-scenario terecht tegen India. Dat is een mooi moment om een halve finale te simuleren. En een goede kans om ons te revancheren voor vandaag.”