Dirkse van den Heuvel stuwt Oranje naar WK

Over minder dan een maand beginnen de Nederlandse hockeysters in Londen als favoriet aan het toernooi om de wereldtitel. ,,Logisch, zo kijken de andere landen ook tegen ons aan. We zijn immers titelverdediger en de nummer één van de wereld”, zegt aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel, die bij het WK haar tweehonderdste interland kan gaan afwerken. ,,Toch spreek ik liever van één van de favorieten. Argentinië, Nieuw-Zeeland en ook Engeland, door het thuisvoordeel, kunnen eveneens ver komen.”

Dirkse van den Heuvel, onder meer goed voor olympisch goud (2012), een wereldtitel (2014) en drie Europese titels (2009, 2011, 2017), zit met Oranje midden in de voorbereiding op het mondiale toernooi. ,,We zijn niet nog niet WK-fit, we zijn nog niet in topvorm”, oordeelt de 31-jarige middenveldster van SCHC. ,,Dat kon je onder meer dinsdag zien in onze eerste wedstrijd bij het vierlandentoernooi in Breda tegen Spanje. We wonnen weliswaar met 2-0, maar hadden het best moeilijk tegen de nummer elf van de wereldranglijst. Als wij niet scherp zijn en ons eigen spel niet spelen, kunnen we op het WK tegen elke ploeg in de problemen komen.”

In de tweede wedstrijd van het oefentoernooi woensdag tegen het afgegleden China (7-0) was met name de Nederlandse afronding een stuk beter verzorgd. ,,We hebben een uitgebalanceerde ploeg en kunnen echt heel goed hockeyen”, betoogt Dirkse van den Heuvel, die met tweevoudig olympisch kampioene Eva de Goede structuur en stuwing geeft aan de de middenlinie. ,,Maar als we als team de tegenstander op eigen helft niet onder druk zetten, zoals tegen Spanje, wordt het rommelig en slordig. Dan maken we het onszelf onnodig moeilijk.”

Volgens Dirkse van den Heuvel, die in principe wil doorgaan tot Tokio 2020, staat Oranje momenteel nog iets te veel in de ‘denkstand’. Er zijn nog te weinig vaste patronen en automatismen. ,,Iedereen moet weer even wennen aan het spelsysteem van de nationale selectie. Drie weken geleden, toen we begonnen met de WK-voorbereiding, liep het nog voor geen meter. De speelsters van Den Bosch deden het zus en die van Amsterdam deden het zo. Die omschakeling naar Oranje vergt wat tijd. Gelukkig hebben we nog drie weken, met veel oefeninterlands. Daar word je met z’n allen alleen maar beter van, ook in fysiek opzicht. Ik vertrouw erop dat we bij het WK weer op het vereiste niveau zijn.”