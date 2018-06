EF-Drapac mikt op Tourzege met Uran

Wielerploeg EF-Drapac zet hoog in voor de komende Ronde van Frankrijk. ,,Het doel is simpel: we staan aan de start om de Tour de France te winnen”, zegt teambaas Jonathan Vaughters, die veel vertrouwen heeft in kopman Rigoberto Uran. De 31-jarige Colombiaan eindigde vorig jaar als tweede achter de Brit Chris Froome.

Vaughters erkent dat het een optimistische doelstelling is. ,,Maar we werden vorig jaar al tweede en we hebben nu een iets sterkere ploeg terwijl het parcours ook meer op Rigo’s lijf geschreven is. En hij is ook beter dan vorig jaar.”

Uran kent zijn opdracht: ,,Ik moet me 21 dagen lang focussen. Vanaf het moment dat je opstaat totdat je ’s avonds weer gaat slapen. Het is als een dagelijks WK en dat drie weken lang.” Uran krijgt daarbij hulp van zijn landgenoot Daniel Martinez, de Fransman Pierre Rolland, de AustraliĆ«r Simon Clarke, de Belg Sep Vanmarcke, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Amerikanen Taylor Phinney en Lawson Craddock. De Nederlander Sebastian Langeveld ontbreekt in de Tourselectie van het Amerikaanse team.