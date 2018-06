Tennisser Scott Griekspoor op The Hague Open

Scott Griekspoor is de beste Nederlander op de deelnemerslijst van de 26e editie van The Hague Open. Zijn jongere broertje Tallon Griekspoor doet ook mee aan het tennistoernooi in Scheveningen. Thiemo de Bakker is de derde Nederlandse deelnemer. De voormalige nummer 40 van de wereld kreeg een wildcard van de organisatie.

De Bakker doet voor de zevende keer mee aan het challengertoernooi. De 29-jarige Hagenaar reikte vorig jaar tot de halve finale.

Scott Griekspoor is de man in vorm. Recentelijk won hij het challengertoernooi in het Franse Blois. Eerder dit jaar wist de 27-jarige Haarlemmer al drie zogeheten ITF-futuretoernooien te winnen. Door zijn prestaties steeg hij naar de 216e plaats op de wereldranglijst en passeerde hij zijn zes jaar jongere broertje Tallon Griekspoor (229e). Op Robin Haase na is Scott Griekspoor de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranking.

Het tennistoernooi in Scheveningen wordt gehouden van 16 juli tot en met 22 juli.