Titelverdedigster Pliskova eruit in Eastbourne

Titelverdedigster Karolina Pliskova is al in kwartfinales gestrand op het grastoernooi van Eastbourne. De Wit-Russische Arina Sabalenka was in drie sets te sterk voor de Tsjechische nummer zeven van de wereld: 6-3 2-6 7-6 (5). In de beslissende derde set stond Pliskova nota bene met 4-1 voor.

Pliskova leek volledig hersteld van het verlies van de eerste set en op weg naar een plek bij de laatste vier, maar Sabalenka knokte zich naar de winst. Voor de twintigjarige speelster uit Minsk was het haar eerste zege op een tennisster uit de mondiale top tien. Ze neemt het nu op tegen de Poolse Agnieszka Radwanska voor een plaats in de finale.