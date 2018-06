Fuglsang aast op revanche in Tour

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang gaat als kopman van Astana op jacht naar revanche in de komende Ronde van Frankrijk. De 33-jarige coureur moest vorig jaar tijdens de dertiende etappe de strijd staken. Hij ondervond te veel last van een valpartij in de elfde rit. Daarbij liep Fuglsang breukjes op in zijn polsgewricht en in zijn spaakbeen bij de elleboog. Hij stond op het moment van zijn ongeval op de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Fuglsang, die aan zijn achtste Tour begint, krijgt in Frankrijk ondersteuning van drie landgenoten, Magnus Cort Nielsen, Jesper Hansen en Michael Valgren. Ook Dmitri Groezdev (Kazachstan), Omar Fraile, Luis Léon Sánchez (beiden Spanje) en Tanel Kangert (Estland) verschijnen namens Astana aan de start van de Tour op 7 juli.