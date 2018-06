Hockeysters kloppen in voorbereiding ook Japan

De Nederlandse hockeysters hebben bij het vierlandentoernooi in Breda ook de derde wedstrijd gewonnen. Oranje moest tegen Japan één tegentreffer toestaan en won het duel met 4-1. Zaterdag spelen de hockeysters in de finale nogmaals tegen Japan.

Frédérique Matla opende al na vier minuten de score voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan. Margot Zuidhof verdubbelde de voorsprong in het tweede kwart. Hazuki Nagai deed met een mooie veldgoal wat terug in het derde kwart. Margot van Geffen bracht aan het begin van het laatste kwart de marge echter weer terug naar twee. Eva de Goede bracht de eindstand met een tip-in op 4-1.

Nederland is in voorbereiding op het WK, dat over minder dan een maand in Londen begint. Het vierlandentoernooi vindt plaats in het bijprogramma van de Champions Trophy voor mannen. Oranje versloeg eerder Spanje met 2-0 en China met 7-0.