Joshua: eerst Povetkin daarna Wilder

De Amerikaanse profbokser Deontay Wilder moet nog even geduld hebben voordat hij met de Brit Anthony Joshua kan gaan strijden om de unanieme wereldtitel in het zwaargewicht. Eerder deze maand bereikten beide partijen nog een mondeling akkoord over het lucratieve topduel, met als inzet de wereldtitels van alle belangrijke boksbonden. Het Britse kamp heeft echter bekendgemaakt dat een gevecht met de Rus Alexander Povetkin vooralsnog voorrang moet krijgen.

,,Het gaat voor Joshua om een verplicht duel tegen de nummer één op de uitdagerslijst om zijn wereldtitel van de WBA te kunnen behouden”, legt zijn promotor Eddie Hearn uit. ,,We zullen met het team van Povetkin snel tot overeenstemming moeten komen over de voorwaarden van het gevecht. Daarna komt Wilder aan de beurt.”

Volgens Wilder, de Amerikaanse wereldkampioen van de WBC, durft Joshua hem bij nader inzien toch niet aan. ,,Onzin”, zegt Hearn. ,,Het contract ligt bij zijn manager op tafel. Ik zou tegen Wilder willen zeggen: teken nou maar, dan volgt onze handtekening nog eerder dan jouw inkt is opgedroogd.”

Joshua is de wereldtitelhouder van de IBF, WBA, WBO en IBO.