Lavreysen wint ‘eerbetoon’ Vogel in Cottbus

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in Cottbus de Grote Prijs van Duitsland op de sprint gewonnen. De sprintzege op het toernooi, dat overschaduwd werd door het ernstige ongeluk van de Duitse baanwielrenster Kristina Vogel enkele dagen eerder, ging bij de vrouwen naar Wai-Sze Lee uit Hongkong.

Lavreysen won de sprintfinale van de de Duitser Maximilian Levy, de regerend Europees kampioene op de keirin. Lee versloeg de lokale Duitse viervoudig junioren-wereldkampioene Emma Hinze.

Olympisch en wereldkampioene Kristina Vogel botste afgelopen dinsdag tijdens een training op de wielerbaan op een Nederlandse junior, die een staande start aan het oefenen was. Na meerdere operaties is de situatie van de 27-jarige Duitse momenteel stabiel. Veel baanwielrenners reden in Cottbus met gele armbanden met daarop de tekst #staystrongkristina. Alle festiviteiten werden geschrapt.