Martin kopman bij UAE Emirates voor Tour

De Ierse wielrenner Daniel Martin is de kopman van UAE Team Emirates voor de komende Ronde van Frankrijk. De 31-jarige coureur moet het doen zonder de Italiaan Fabio Aru, die overtraind is. ,,Ik heb voldoende vertrouwen dat het team mij goed afzet in de bergen zodat ik daar plezier kan hebben”, zegt Martin.

Martin kwam vorig jaar in de negende etappe van de Tour de France zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. De Ier kon een vallende Richie Porte niet meer ontwijken en knalde tegen een rotswand aan. Martin verbeet de pijn en werd uiteindelijk nog zesde in de Tour.

De Noor Alexander Kristoff is de troef van UAE Emirates voor de massasprints. Naast Kristoff en Martin bestaat de ploeg uit: Darwin Atapuma (Colombia), Marco Marcato (Italië), Kristijan Durasek (Kroatië), Oliviero Troia (Italië), Rory Sutherland (Australië) en Roberto Ferrari (Italië).