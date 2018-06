Middelkoop/Arends verliezen finale Antalya

Tennissers Matwé Middelkoop en Sander Arends hebben op het grastoernooi van Antalya net naast de titel in het dubbelspel gegrepen. Het als derde geplaatste koppel verloor in de supertiebreak van de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Mexicaan Santiago Gonzalez: 7-5 6-7 (6) 10-8.

Middelkoop en Arends hadden in de halve finales afgerekend met de als tweede geplaatste Wit-Rus Max Mirnyi en de Oostenrijker Philipp Oswald. Tegen Demoliner en Gonzalez kwamen de Nederlanders in de eerste set een tweede break achterstand niet te boven. In het vervolg wisten beide koppels geen breakpoint meer te benutten. De Nederlanders wonnen de tweede set in een tiebreak. In de supertiebreak moesten ze echter alsnog buigen.

Voor Middelkoop was het alweer de vijfde finale in het dubbelspel dit jaar. Van de voorgaande vier won hij er twee samen met Robin Haase. De twee andere verloor hij in een supertiebreak.