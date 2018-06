Mischa Zverev tegen Lacko in finale Eastbourne

De Duitse tennisser Mischa Zverev neemt het in de finale van het grastoernooi van Eastbourne op tegen de Slovaak Lukas Lacko. De dertigjarige oudere broer van Alexander Zverev versloeg in de halve finale op het Britse gras Michail Koekoesjkin uit Kazachstan in twee sets: 7-6 (9) 6-4.

Lacko rekende in de halve finale af met de als vierde geplaatste Italiaan Marco Cecchinato. De Slovaak, die eerder al de als eerste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman had uitgeschakeld, was in twee sets snel klaar tegen de sensatie van afgelopen Roland Garros: 6-3 6-4.