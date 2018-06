Mollema krijgt steun van De Kort en Degenkolb

Wielrenner Bauke Mollema krijgt als kopman van Trek-Segafredo de steun van één landgenoot tijdens de Tour de France. Naast de 31-jarige Groninger heeft de ploeg ook Koen de Kort opgenomen in de selectie voor de Tour.

De ploeg van Trek wordt verder gevormd door zes andere nationaliteiten. Trek neemt de Duitse sprinter John Degenkolb, de Belg Jasper Stuyven, de Oostenrijker Michael Gogl en de Ethiopiër Tsgabu Grmay mee. De Letse wielrenner Tom Skujins en de Fransman Julien Bernard maken hun Tourdebuut.

Bauke Mollema had al aangegeven dat hij zijn pijlen richt op het algemeen klassement in de Tour de France. De wielrenner had vorig jaar in Frankrijk een ondersteunende rol voor kopman Alberto Contador en won toen de vijftiende etappe in de Tour.