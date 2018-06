Rus tegen Serena Williams op Wimbledon

Arantxa Rus heeft het bij de loting voor het grandslamtoernooi van Wimbledon niet getroffen. De Nederlandse tennisster moet het in de eerste ronde op het Engelse gras opnemen tegen Serena Williams. De 36-jarige Amerikaanse won de titel in Londen zeven keer.

Vorig jaar deed Williams niet mee, omdat ze in verwachting was van haar eerste baby. Ze is nu afgezakt naar de 183e plek op de wereldranglijst. Op Wimbledon heeft Williams dankzij haar staat van dienst niettemin een beschermde status gekregen, als nummer 25 van de plaatsingslijst.

Rus (27) speelde nog nooit tegen Serena Williams. Ze is de nummer 107 op de mondiale tennisladder.

Kiki Bertens begint op Wimbledon met een partij tegen Barbora Stefkova. De 23-jarige Tsjechische plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema. Ze is de nummer 715 van de wereldranglijst. Bertens is in Londen als twintigste geplaatst.

Bij de mannen stuit Robin Haase, de enige Nederlander in het hoofdtoernooi in het enkelspel, op de Roemeen Marius Copil. Ze kwamen elkaar eerder dit jaar voor de eerste keer indoor tegen in Sofia op hardcourt. Copil, de nummer 95 van de wereldranglijst, zegevierde toen in twee sets: 7-6 (5) 6-4. Haase staat 44e in het mondiale klassement. Hij drong in Londen één keer tot de derde ronde door (2011).

Titelverdediger Roger Federer begint zijn twintigste Wimbledon tegen de Serviër Dusan Lajovic, de nummer 57 van de wereldranglijst. Beiden kwamen vorig jaar eveneens tegen elkaar uit. Federer zegevierde toen in de tweede ronde in drie sets: 7-6 (0) 6-3 6-2.

Bij de vrouwen speelt titelhoudster Garbiñe Muguruza uit Spanje, die als derde is geplaatst, in de eerste ronde tegen de Britse Naomi Broady.