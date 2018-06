Softbalselectie met vier WK-debutanten

Met zeven speelsters is landskampioen FysioExpert Olympia Haarlem hofleverancier van Oranje, dat begin augustus deelneemt aan het WK softbal in Chiba (Japan). In het keurkorps van bondscoach Juni Francisca zijn vier speelsters opgenomen met meer dan honderd interlands achter hun naam: Britt Vonk (127), Chantal Versluis (124), Rebecca Soumeru (117) en Virginie Anneveld (113).

Naast Vonk, die in Amerika op professioneel niveau uitkomt voor de ScrapYard Dawgs, is ook de andere Nederlandse profspeelster Eva Voortman geselecteerd. De werpster speelt dit seizoen op het hoogste niveau in Japan voor Ogaki Minamo.

Vanwege blessures hebben Lindsey Meadows-Oosterveld en Karin Tuk moeten afhaken. Zij zijn vervangen door Marjolein Merkx en Laura Wissink, die hun officiƫle debuut op een groot toernooi zullen maken voor Oranje. Lisa Hop en Wies Ligtvoet zijn de andere twee debutanten.

Het grootste deel van deze selectie bereikte in 2016 op het vorige WK een historische vierde plaats en werd in 2017 ongeslagen Europees kampioen. Oranje wil in Chiba opnieuw minimaal vierde worden.