Verstappen naar vijfde tijd in tweede training

Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk tot een snelste ronde van 1.05,125 minuut gekomen. Daarmee tekende de Nederlander in zijn Red Bull voor de vijfde tijd. Mercedes was net als in de eerste training oppermachtig. De Brit Lewis Hamilton (1.04,579) en de Fin Valtteri Bottas (1.04,755) waren verantwoordelijk voor de twee beste tijden.

Verstappen was een fractie langzamer dan in de eerste training, toen hij met 1.05,072 de derde tijd klokte. Sebastian Vettel van Ferrari en Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo waren in de middagsessie sneller dan Verstappen. De Australiƫr noteerde 1.05,031, de Duitser bleef nog het dichtst in de buurt van de Mercedessen, met 1.04,815

Zaterdag staat eerst de derde training op de Red Bull Ring in Spielberg op het programma. Daarna volgt de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, die zondag wordt verreden.