Caroline Wozniacki heeft de finale bereikt van het grastoernooi van Eastbourne. De 27-jarige Deense tennisster versloeg in de halve finale in drie sets de Duitse Angelique Kerber: 2-6 7-6 (4) 6-4.

De als eerste geplaatste Wozniacki treft in de finale de Wit-Russische Arina Sabalenka. De nummer 45 van de wereld rekende in drie sets af met de Poolse Agnieszka Radwanska: 6-3 1-6 6-3. De twintigjarige Sabalenka had in de kwartfinale ook al titelverdedigster Karolina Pliskova uitgeschakeld.