Bendsneyder start TT Assen in de achterhoede

Vorig jaar veroverde Bo Bendsneyder bij de TT van Assen in de Moto3 de tweede startplaats, maar een klasse hoger lukte het de Nederlandse motorcoureur zaterdag niet om te pieken. Bendsneyder kwam in de kwalificatie van de Moto2 niet verder dan de 24e positie. Met 1.38,715 gaf de negentienjarige Rotterdammer op het circuit in Drenthe ruim 1,1 seconde toe op de Italiaan Francesco Bagnaia, die met 1.37,608 poleposition veroverde.

Bagnaia gaat ook aan kop in het WK, met één punt voorsprong op Miguel Oliveira. Die Portugees staat in Assen vanaf plek zeventien voor een inhaalrace. Bendsneyder wacht nog altijd op zijn eerste WK-punten in de Moto2. De zestiende plaats is vooralsnog zijn beste klassering. ,,De motor voelt goed, er zat meer in tijdens de kwalificatie”, zegt Bendsneyder. ,,Ik kijk uit naar de race, hopelijk kan ik dan mijn eerste punten pakken.”

Vorig jaar eindigde de race voor de Rotterdammer met een crash. Vlak voor de finish ging hij met zijn KTM-machine onderuit. Bendsneyder gleed weliswaar als tiende over de streep, maar hij werd gediskwalificeerd omdat hij niet op zijn motor zat.

In de MotoGP vertrekt de Spanjaard Marc Márquez, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse, voor het eerst in Assen vanaf pole. Márquez eindigde de afgelopen acht jaar altijd op het podium bij de TT. Zijn landgenoot Jorge Martin eiste de eerste startplaats voor zich op in de Moto3. Ryan van de Lagemaat, die met een wildcard mag meedoen aan de TT in de lichtste klasse, eindigde in de kwalificatie op de dertigste en laatste plaats. Hij was bijna 4 seconden langzamer dan Martin.