Brouwer en Meeuwsen in halve finales Warschau

De Nederlandse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij het World Tourtoernooi van Warschau de halve finales bereikt. Het als vierde geplaatste koppel was in de derde ronde in twee sets te sterk voor de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira. De setstanden waren 21-17 en 31-29.

Brouwer en Meeuwsen, over twee weken behorend tot de favorieten op het EK dat in Nederland wordt gehouden, komen later op zaterdag uit tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

Eerder op de dag waren beide Nederlanders al te sterk geweest voor Cherif Younousse en Ahmed Tijan, een duo dat Qatar vertegenwoordigt.