Brouwer en Meeuwsen niet naar finale Warschau

De Nederlandse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij het toernooi uit de World Tour in Warschau niet de finale weten te bereiken. Het als vierde geplaatste duo verloor in de Poolse stad in de halve eindstrijd van de voor eigen publiek spelende Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Dat deden ze in drie sets, 2-1 (21-17 17-21 15-12). De Polen zijn op het toernooi als eerste geplaatst.

Brouwer en Meeuwsen hadden de halve finales bereikt door de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira in twee sets te verslaan, 21-17 31-29. Ze spelen zondag nog om het brons. De Nederlanders zijn in voorbereiding op het EK, dat over twee weken in eigen land wordt gehouden.