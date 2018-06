Brunel wint afsluitende havenrace

Team Brunel heeft de Volvo Ocean Race afgesloten met winst van de havenrace voor de kust van Scheveningen. Het team van schipper Bouwe Bekking leidde van start tot finish. Dongfeng eindigde als tweede, Team AkzoNobel van schipper Simeon Tienpont kwam als derde over de streep.

Brunel eindigde daardoor ook als derde in het klassement van de havenraces, achter Mapfre en Dongfeng. In de eindrangschikking van de zeilrace om de wereld was het Nederlandse jacht van Bekking ook derde geworden. Brunel streed tot in de laatste kilometers om de eindzege met Dongfeng en Mapfre, maar de twee rode boten arriveerden vorige week net iets eerder aan de finish in Den Haag. De eindzege ging naar Dongfeng, met aan boord de Nederlandse zeilster Carolijn Brouwer.

De zogeheten inportrace voor de kust van Scheveningen was het ‘toetje’ van de tocht over de wereld, waarin de zeven deelnemende boten sinds de start in oktober vorig jaar ruim 80.000 kilometer aflegden. ,,Dit is natuurlijk een droomscenario, om hier zo winnend af te sluiten”, zei Bekking. ,,Peter Burling had aan het roer een excellente start. Daardoor konden we meteen een voorsprong nemen. Ik ben hier heel erg blij mee, trots ook dat we dit voor zoveel supporters nog hebben kunnen laten zien. Ik wil iedereen die de afgelopen dagen naar Den Haag is gekomen bedanken. De support die wij en alle andere teams hier hebben gekregen, was echt de kers op de taart.”