De Bakker strandt in halve finales Milaan

Tennisser Thiemo de Bakker is op het challengertoernooi van Milaan gestrand in de halve finales. De 29-jarige Westlander moest buigen voor de als eerste geplaatste Laslo Djere uit Servië: 6-7 (6) 6-4 5-7. De Bakker bleef vorige week in de Franse stad Blois ook al steken in de halve finales. Dat challengertoernooi werd gewonnen door Scott Griekspoor.

Djere is de nummer 101 van de wereld en plaatste zich automatisch voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat volgende week begint. De Bakker staat op plek 289. De Westlander mocht niet eens meedoen aan de kwalificaties voor het Engelse grandslamtoernooi.