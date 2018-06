Eerste titel voor oudste Zverev

De Duitse tennisser Mischa Zverev heeft op dertigjarige leeftijd zijn eerste ATP-titel veroverd. De broer van Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld die op 21-jarige leeftijd al acht toernooizeges op zak heeft, was de beste op het gras in Eastbourne. Zverev rekende in de finale af met de Slowaak Lukas Lacko: 6-4 6-4.

De oudste Zverev stond twee keer eerder in de finale van een ATP-toernooi, in 2010 in Metz en vorig jaar in Genève, maar verloor beide partijen. Op dertigjarige leeftijd was het eindelijk raak voor de geboren Rus. De nummer 67 van de wereld stapte in ieder geval voor even uit de schaduw van zijn succesvolle broertje.

Volgens de tennisorganisatie ATP zijn Mischa en Alexander Zverev de eerste broers met toernooizeges op de ATP Tour sinds de Amerikanen John en Patrick McEnroe. John McEnroe pakte liefst 77 titels, waaronder zeven grandslams. Zijn broertje Patrick veroverde in 1995 zijn eerste en enige ATP-titel.