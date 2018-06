Hockeyers buiten finale in Breda

De Nederlandse hockeyers hebben zich bij de laatste editie van de Champions Trophy in Breda niet kunnen plaatsen voor de finale. Het afsluitende pouleduel met concurrent India eindigde in 1-1. Daardoor moet Oranje zondag om het brons gaan spelen tegen Argentinië.

India speelt in de finale opnieuw tegen recordkampioen Australië. Bij de vorige Champions Trophy twee jaar geleden in Londen kwamen beide ploegen in de eindstrijd niet tot scoren (0-0). Australië was toen beter in de shoot-outs (3-1).

Voor Oranje bracht Thierry Brinkman tegen India in de 55e minuut de gelijkmaker op zijn naam. In de voorlaatste minuut werd een treffer van Jeroen Hertzberger nog afgekeurd door de videoarbiter.

Nederland moest de laatste groepswedstrijd winnen om de finale te halen. India had genoeg aan een gelijkspel.

Wellicht door de grote belangen konden beide teams niet hun beste spel laten zien. Het nerveuze duel verliep rommelig, met veel balverlies aan beide kanten.

Oranje mist in Breda strafcornerspecialist Mink van der Weerden (rust na enkelblessure), aanvaller Billy Bakker (vaderschap) en verdediger Sander de Wijn (studie). Met name de goals van Van der Weerden vanaf de kop van de cirkel had de thuisploeg tegen India goed kunnen gebruiken.

Nederland kreeg in de slotfase van de eerste helft binnen drie minuten drie strafcorners op rij. Seve van Ass en Glenn Schuurman kwamen niet tot scoren en ook een creatieve variant leverde geen treffer op.

Door een goal van Mandeep Singh, die in de 47e minuut uit de rebound van een strafcorner scoorde, kwam India op voorsprong. In de hectische eindfase van de tweede helft mocht de ploeg van bondscoach Max Caldas opnieuw drie keer aanleggen vanuit een korte hoekslag. De beslissende treffer wilde echter niet vallen.