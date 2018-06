James legt megabod Cleveland naast zich neer

Basketballer Lebron James heeft een bod van 35,6 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) om nog een jaar voor de Cleveland Cavaliers te spelen naast zich neergelegd. De speler gaat op zoek naar een meerjarige deal die hem tussen de 150 en 200 miljoen dollar moet opleveren.

De 33-jarige superster had nog een optie voor contract voor seizoen 2018-2019, maar hij besloot vrijdag deze niet te lichten. Vanaf zondag kunnen clubs met de superster in gesprek. Om James voor vier jaar in te lijven dienen clubs 152 miljoen dollar neer te tellen.

In theorie is het ook mogelijk dat Cleveland alsnog een contract overeenkomt met James, maar dan dient die club de komende vijf jaar een kleine 42 miljoen dollar per seizoen naar James over te maken.

James speelde gedurende twee perioden in Cleveland en veroverde daar in 2016 het NBA-kampioenschap. Dit seizoen verloor James met zijn club roemloos (4-0) de NBA-finale van Golden State Warriors.

In 2010 maakte hij een veelbesproken overstap naar Miami Heat en keerde naar vier jaar terug naar zijn geboortestaat. De Houston Rockets, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers en Boston Celtics worden genoemd als geïnteresseerde clubs.