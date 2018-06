‘Leclerc vanaf 2019 bij Ferrari’

Charles Leclerc stapt volgend seizoen in bij Ferrari als opvolger van Kimi Räikkönen. De BBC bracht naar buiten dat er een overeenkomst is tussen de twintigjarige autocoureur uit Monaco en de Italiaanse renstal. Het zou gaan om een tweejarige verbintenis tot en met 2020 die nog niet is getekend.

De Britse omroep kreeg geen bevestiging van Ferrari. Die noemde het bericht speculatief.

Leclerc debuteert dit seizoen in de Formule 1 bij Sauber en presteert boven verwachting goed in een bolide die zich niet met de topteams kan meten. Hij reed al vier keer in de punten, met de zesde plaats in de Grote Prijs van Azerbeidzjan in april als uitschieter.

De Fin Räikkönen is aan zijn tweede periode bezig bij Ferrari. Hij is al vanaf 2001 in actief in de Formule 1 en won in zijn eerste periode bij de Italianen in 2007 de wereldtitel. Mogelijk is de 38-jarige ‘Ice Man’ bezig aan zijn laatste jaar.