De Spaanse MotoGP-coureur Marc Márquez vertrekt zondag vanaf poleposition in de TT van Assen. De rijder van het Repsol Honda Team was in de kwalificatie sneller dan de Brit Carl Crutchlow (Honda) en de Italiaanse Yamaha-rijder Valentino Rossi. Márquez is de leider in de WK-stand met een riante voorsprong op Rossi.

De Italiaan Jorge Lorenzo, winnaar van de afgelopen twee grands prix, kwam in de kwalificatie in Assen niet verder dan de tiende plaats.