Churandy Martina is bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs vijfde geworden in de B-race van de 100 meter. De 33-jarige atleet finishte in 10,20 seconden. Het was zijn beste prestatie van dit seizoen. De zege ging naar Abdullah Abkar Mohammed uit de Saudi-Arabië. Zijn tijd was 10,03.

Martina werd vorige week in Utrecht nog Nederlands kampioen op de 100 en 200 meter.