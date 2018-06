Motorproblemen Verstappen in derde training

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een voortijdig einde moeten maken aan zijn optreden in de derde en laatste vrije training van de GP van Oostenrijk. De Limburger van Red Bull moest zijn bolide aan de kant parkeren nadat de motor was uitgevallen. De auto werd weggetakeld en de monteurs kunnen aan de bak om de wagen klaar te maken voor de kwalificatie om 15.00 uur op het circuit van Spielberg.

Verstappen, met vele Nederlandse fans op de tribunes, had op dat moment de vijfde tijd achter zijn naam en dat bleef zo. De Duitser Sebastian Vettel was de snelste in 1.04,070. De Ferrari-coureur troefde daarmee Lewis Hamilton af. De Brit van Mercedes was vrijdag nog twee keer de snelste geweest. Verstappen, die zeventiende toegaf op Vettel, klaagde vrijdag (derde en vijfde) ook al over zijn auto, die te weinig vermogen leverde.