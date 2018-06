Sprinter Viviani klimt naar Italiaanse titel

De Italiaanse wielrenner Elia Viviani heeft aangetoond dat hij meer kan dan alleen sprinten. De 29-jarige renner van Quick-Step veroverde op het heuvelachtige parcours door Lombardije de nationale titel. Viviani mag daardoor een jaar lang de Italiaanse driekleur dragen.

De succesvolle sprinter, dit jaar goed voor vier ritzeges in de Giro d’Italia, ontsnapte in de laatste ronde samen met Giovanni Visconti en Domenico Pozzovivo uit de voorste groep. De twee ploeggenoten van Bahrain-Merida wisten Viviani niet te lossen op de slotklim. In de sprint was de rappe renner van Quick-Step de sterkste. Visconti, al drie keer Italiaans kampioen, kwam als tweede over de streep. Pozzovivo werd derde.

Viviani volgt Fabio Aru op als Italiaans kampioen.