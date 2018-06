Verstappen vijfde in kwalificatie Oostenrijk

Max Verstappen begint zondag vanaf de vijfde startplaats aan de Grote Prijs van Oostenrijk. De Nederlandse coureur gaf op de thuisbaan van zijn Oostenrijkse Red Bull met 1.03,840 iets meer dan zeven tienden toe op Valtteri Bottas. De Finse coureur van Mercedes veroverde net als vorig jaar poleposition op het circuit van Spielberg.

Bottas klokte in de kwalificatie een beste rondetijd van 1.03,130. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton waagde in diens laatste vliegende ronde nog een aanval, maar de Brit bleef steken op 0,019 van Bottas. De Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (derde op 0,334) en Kimi Räikkönen (vierde op 0,530) vormen de tweede startrij.

,,De auto voelt zó goed aan”, zei Bottas. ,,Ik heb zondag een goede, nette start nodig. Meer dan wie dan ook op de startgrid wil ik dolgraag winnen.”

Verstappen heeft niet zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo maar de Fransman Romain Grosjean naast zich staan op de derde rij. De Haas-coureur wist zich tussen de twee Red Bulls in te wurmen tijdens de kwalificatie. Ricciardo vertrekt vanaf plek zeven.

Bottas reed vorig jaar vanaf pole naar de winst in Oostenrijk. Voor Verstappen, die toen ook vanaf de vijfde startplek begon, duurde de race slechts een paar honderd meter. De Nederlander werd in de eerste bocht aangereden en moest de strijd staken. Het betekende toen zijn derde uitvalbeurt op rij. Verstappen is nu naar Oostenrijk gekomen met twee podiumplaatsen op rij. Hij eindigde als derde in Canada en reed vorige week in Frankrijk naar de tweede plaats.