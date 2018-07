Australië wint laatste Champions Trophy

De hockeyers van Australië hebben de laatste editie van de Champions Trophy op hun naam geschreven. In de finale van het zeslandentoernooi in Breda versloeg het team van de Australische coach Colin Batch India na shoot-outs (3-1). Het duel was in reguliere speeltijd in 1-1 geëindigd.

Blake Govers zette titelverdediger Australië in het tweede kwart op voorsprong via een strafcorner. In het derde kwart maakte Vivek Prasad de gelijkmaker. Shoot-outs moesten de beslissing brengen, maar daarin legden de hockeyers van India het af tegen de Australië goalie Tyler Lovell. Die stopte drie pogingen van India, waarna Jeremy Edwards op 2-1 het beslissende derde punt maakte voor Australië.

De ‘Kookaburras’ wonnen het toernooi, dat ophoudt te bestaan, voor de vijftiende keer. India verloor de finale in 2016 ook al van Australië na shoot-outs en wist het toernooi dat sinds 1978 werd gehouden nooit te winnen. Nederland, dat brons pakte door Argentinië te verslaan, was acht keer de eindwinnaar.