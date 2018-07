Bendsneyder ziet WK-punten vervliegen

Bo Bendsneyder heeft de tienduizenden toeschouwers bij de TT van Assen kunnen verwennen met een fraaie inhaalrace in de Moto2. De Rotterdammer rukte in de 24 ronden durende race van de 24e startplaats op naar de veertiende plek aan de finish. Het was verreweg zijn beste resultaat van dit jaar.

Na de finish zag hij die 2 WK-punten vervliegen, want hij werd teruggezet naar de zeventiende plaats. Het gevolg van een tijdstraf van veertien seconden, die hij kreeg omdat hij tijdens de race een bocht onreglementair had afgesneden.

Francesco Bagnaia won de race en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. De Italiaan startte van poleposition en domineerde de wedstrijd. De Fransman Fabio Quartararo finishte als tweede en de Spanjaard Alex Márquez eindigde als derde.