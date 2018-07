Brouwer en Meeuwsen grijpen naast brons

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben geen medaille overgehouden aan het toernooi uit de World Tour in Warschau. Het Nederlandse duo moest in de strijd om het brons buigen voor de Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins: 18-21 21-18 15-17.

Brouwer en Meeuwsen had zaterdag verloren van Piotr Kantor en Bartosz Losiak, die voor eigen publiek de finale haalden (21-17 17-21 15-12). De Polen zijn op het toernooi in ‘hun’ hoofdstad als eerste geplaatst.

De beachvolleyballers werken toe naar het EK, dat over twee weken in Nederland wordt gehouden. Brouwer en Meeuwsen schreven in mei het hoog aangeschreven toernooi van Huntington Beach op hun naam.