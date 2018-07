De Witte verbetert Nederlands record 400 meter

Atlete Lisanne de Witte heeft bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het twintig jaar oude Nederlandse record op de 400 meter verbeterd. Ze liet de klok na één rondje op de atletiekbaan stoppen na 50,96. Dat is ruim onder de 51,35 van Ester Goossens uit 1998. Haar vorige toptijd stond op 51,71. De Witte had zich al geplaatst voor de EK later deze zomer in Berlijn.

Hordeloopster Eefje Boons voldeed eindelijk aan de limiet voor de EK op de 100 meter horden. De atlete uit Deventer verbeterde ook nog eens haar persoonlijke record met een tijd van 12,91. De limiet staat op 13,05. Ze probeerde deze zomer al herhaaldelijk onder die tijd te duiken en dat lukte haar zondag met verve.