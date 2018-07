Hockeyers pakken brons in Breda

De Nederlandse hockeyers hebben bij de laatste editie van de Champions Trophy in Breda brons veroverd. Oranje versloeg in de strijd om de derde plaats olympisch kampioen Argentinië met 2-0. Jeroen Hertzberger opende uit een strafcorner in de 47e minuut de score. Mirco Pruyser besliste het duel in de 54e minuut uit de rebound van een strafcorner van aanvoerder Seve van Ass.

Beide landen speelden vorig weekeinde in de eerste wedstrijd van het zeslandentoernooi eveneens tegen elkaar. Oranje verloor toen met 1-2, vooral omdat de dominerende thuisploeg in dat openingsduel legio kansen onbenut liet.

Nederland speelde zaterdag gelijk in de laatste groepswedstrijd tegen concurrent India (1-1). Daardoor moest de ploeg van bondscoach Max Caldas genoegen nemen met de strijd om brons. India neemt het in de finale op tegen titelhouder Australië (aanvang: 16.00 uur).