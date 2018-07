Márquez zegeviert in enerverende TT

Zelden was de TT van Assen zo enerverend als in de 88e editie. De coureurs in de koningsklasse MotoGP maakten er een waar spektakel van, met tal van inhaalacties en wisselingen aan de kop. Met de Spanjaard Marc Márquez uiteindelijk als de snelste. De regerend wereldkampioen wist zich in de laatste ronden van de race op het Drentse circuit los te maken en boekte zijn vierde zege van het seizoen. De coureur van Honda verstevigde de leiding in het kampioenschap.

Zijn landgenoot Alex Rins verraste met de tweede plaats op 2 seconden van de winnaar. Maverick Vinales maakte het podium volledig Spaans met de derde plaats.

Publieksheld Valentino Rossi, die vorig jaar de TT voor de tiende keer won, arriveerde als vijfde.