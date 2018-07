Motorcrosser Herlings tweede bij rentree

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft een prima rentree gemaakt in het wereldkampioenschap. De Brabander, die amper drie weken geleden zijn sleutelbeen brak en daardoor de Grote Prijs van Lombardije moest overslaan, eindigde in de eerste manche van de Grote Prijs van Indonesië als tweede. Zijn grote concurrent voor de wereldtitel in de koningsklasse MXGP, de Italiaan Antonio Cairoli, kwam een kleine tien seconden voor hem als eerste over de meet.

Herlings, die dit seizoen al acht keer een grand prix op zijn naam schreef en nog altijd de leider is in het kampioenschap, zag zijn voorsrpong op regerend wereldkampioen Cairoli wel verder slinken met drie punten. Het gat is nog maar negen punten.

Er komt zondag nog een tweede manche op het crosscircuit van Pangkal Pinang.

Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in de MXGP, eindigde in de eerste manche als zevende.