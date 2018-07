Murray meldt zich af voor Wimbledon

Tennisser Andy Murray heeft zich op het laatste moment afgemeld voor Wimbledon. De tweevoudig winnaar van het Engelse grandslamtoernooi (2013 en 2016) is pas net terug na een slepende heupblessure en voelt zich nog niet klaar voor het prestigieuze grasevenement. ,,Ik heb de afgelopen tien dagen in trainingen en wedstrijden duidelijk progressie gemaakt, maar in overleg met mijn team heb ik besloten dat wedstrijden die vijf sets kunnen duren iets te vroeg komen in mijn revalidatieproces”, schreef Murray zondag op Facebook.