NK voor sprinters of aanvallers

Dylan Groenewegen start zondag als favoriet bij de nationale titelstrijd wielrennen op de weg. De sprinter van LottoNL-Jumbo veroverde twee jaar geleden al eens de roodwitblauwe trui en heeft een sterke ploeg achter zich. Een garantie is dat niet want vorig jaar liet de Amsterdammer zich verrassen in de sprint. De titel ging toen naar Ramon Sinkeldam, toen nog rijdend voor Sunweb dat ook weer met een sterke afvaardiging aan de start verschijnt. Team Roompot – Nederlandse Loterij heeft ook een groot blok met daarin Wouter Wippert, de nummer twee van vorig jaar.

Maar er zijn ook aanvallers die in de slotfase op het parcours met finish in Hoogerheide een massasprint zullen trachten te voorkomen. Niki Terpstra bijvoorbeeld, drievoudig kampioen, of Dylan van Baarle, woensdag nog winnaar van het NK tijdrijden.

Een outsider is bovendien alleskunner Mathieu van der Poel, de veldrijder/mountainbiker/wegrenner die een thuiswedstrijd rijdt. De finish wordt verwacht rond half vier.