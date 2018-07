Organisatie wil Froome weren uit de Tour

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome mag zaterdag 7 juli niet van start gaan in de Tour de France. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Organisator ASO zou de Britse renner van Team Sky willen weren. Hij is niet welkom vanwege de dopingprocedure die tegen hem loopt na een positieve test op salbutamol in de Ronde van Spanje van vorig jaar.

ASO zou zich baseren op een artikel uit de reglementen waarin de organisatie een renner de deelname mag ontzeggen als die de reputatie van het evenement schaadt. Volgens Le Monde heeft Team Sky beroep aangetekend tegen de beslissing van de ASO en zou er op dinsdag 3 juli een zaak dienen bij de arbitragecommissie van het Franse olympisch comité. Het oordeel zou dan woensdag 4 juli worden geopenbaard.

Zowel ASO als Team Sky heeft geen mededeling gedaan over de kwestie, die al maanden voortsleept. Een te hoge waarde van het anti-astmamiddel salbutamol kwam naar voren bij een dopingcontrole in de Vuelta van 2017, die Froome won. De Brit kreeg de opdracht zich bij de internationale wielrenunie UCI te verantwoorden voor die te hoge waarde. Aangezien Froome toestemming had het middel te gebruiken, werd hij niet geschorst. Hij won eerder dit jaar al de Ronde van Italië.

,,ASO baseert zich op artikel 28 van het UCI-reglement dat zegt dat de organisatie van een wielerwedstrijd het recht heeft om een ploeg of één van zijn renners te weigeren als dat de reputatie of het imago van de organisatie of het evenement kan schaden”, schrijf Le Monde. Froome gaf zelf deze week aan dat hij de commotie begrijpt over het lange uitblijven van een oordeel in de salbutamol-affaire, maar ook dat hij het volste recht heeft van start te gaan in de Tour.