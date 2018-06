Titanenstrijd verwacht op TT van Assen

De 88e editie van de TT in Assen belooft een titanenstrijd te worden. De Spanjaard Marc Márquez, viervoudig wereldkampioen in de MotoGP, veroverde voor het eerst in zijn zo rijke carrière poleposition op het circuit in Drenthe. Naast de Honda-coureur op de voorste startrij staan de Brit Cal Crutchlow en Valentino Rossi, de 39-jarige Italiaan die vorig jaar voor de tiende keer zegevierde in de ‘kathedraal’ van Assen.

Hoewel Rossi sindsdien geen race meer won op zijn Yamaha, staat hij dit seizoen na zeven grands prix toch weer op de tweede plaats in de WK-stand. De veteraan heeft 27 punten achterstand op Márquez, die jaagt op zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De Spanjaard stond de afgelopen acht jaar steeds op het podium in Assen. In de MotoGP won hij alleen in 2014.

De kwalificatie in de koningsklasse was ongemeen spannend, met de eerste tien coureurs binnen vier tienden van een seconde van elkaar. Het hoofdnummer van de TT begint om 14.00 uur en gaat over 26 ronden. Om 11.00 uur start de Moto3, om 12.20 uur is het de beurt aan de Moto2 met daarin Bo Bendsneyder. De Rotterdammer vertrekt vanaf de achtste startrij, op plek 23.