UCI-baas: deze week besluit over Froome

De internationale wielrenunie UCI zal zich de komende week uitspreken in de zaak rond Chris Froome. Dat verklaarde UCI-baas David Lappartient op de dag dat de Franse krant Le Monde onthulde dat Tourorganisator ASO de Brit van Team Sky gaat weren uit de Tour de France. ,,Ik heb altijd gezegd dat we de positie van de UCI over de deelname van Froome zullen bekendmaken voor de start van de Tour”, stelde de Fransman. ,,Dat is aanstaande zaterdag, dus we zullen ons in de loop van de week uitspreken. Over publicaties ga ik geen uitspraken doen”, zegt Lappartient in L’Équipe.

Bij Froome is vorig jaar in de door hem gewonnen Ronde van Spanje een veel te hoge concentratie salbutamol aangetroffen. De Brit kreeg daarop de kans zijn onschuld te bewijzen. In de tussentijd bleef hij fietsen en won hij de Giro.