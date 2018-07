Van der Poel: dubbel gevoel bij wegtitel

Mathieu van der Poel leek zondag, kort na het behalen van de nationale titel op de weg, even te twijfelen over zijn keuzes voor de komende jaren. De veldrijder, op het WK na de grote man van afgelopen winter, wil als mountainbiker naar de Olympische Spelen van Tokio. Maar in Hoogerheide kreeg hij opnieuw de bevestiging dat in hem ook een groot wegrenner huist. ,,Op de weg gaat het steeds beter, zeker als je het met het mountainbiken vergelijkt”, zei hij bij de NOS. ,,Dat geeft best een dubbel gevoel.”

Van der Poel (23) heeft als veldrijder alles gewonnen wat er te winnen valt en heeft zijn ambities uitgesproken richting Tokio, waar hij natuurlijk ook op de weg een rol zou kunnen spelen. De zoon van Adrie van der Poel, ook zo’n allrounder, hield het er voorlopig maar bij. Plannen waren even voor later. ,,Ik heb heel diep moeten gaan.”