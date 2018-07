Van der Poel pakt Nederlandse titel op de weg

Mathieu van der Poel heeft zondag in Hoogerheide de Nederlandse titel wielrennen op de weg veroverd. Na een aantrekkelijke koers met tal van aanvallen liep de titelstrijd toch nog uit op een massasprint. Van der Poel, veldrijder/mountainbiker en wegrenner in dienst van Corendon-Circus, versloeg Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.

De 23-jarige Van der Poel is vlak bij finishplaats Hoogerheide geboren en had na een hoogtestage zijn zinnen gezet op de roodwitblauwe trui. ,,Op de weg is dit een aankomst die me ligt”, keek de voormalig wereldkampioen veldrijden terug op de koers die hij grotendeels had bepaald.

Kort voordat de vroege vluchters – Brian van Goethem en Oscar Riesebeek namens Roompot, Bert-Jan Lindeman van LottoNL-Jumbo en de clubrenners Joey van Rhee en RenĂ© Hooghiemster, die met knieklachten moest afhaken – op ruim 50 kilometer werden ingelopen, was Van der Poel al in zijn eentje achter het viertal aangegaan. Het leek een kansloze poging, onnodig met krachten smijten. De tank van Van der Poel is echter groot, zo bleek, ook al werd hij snel weer ingerekend.

Op iets meer dan 35 kilometer voor de finish was Van der Poel een van de vier renners die een aanval inzetten. Hij had gezelschap van Dennis van Winden, Danny van Poppel en erkend hardrijder Jan-Willem van Schip. Het viertal dreigde met een kleine 10 kilometer te gaan te worden ingerekend. Daarop besloot Van Poppel er alleen vandoor te gaan. Het peloton, of wat daarvan over was, smolt weer samen, zonder topfavoriet Dylan Groenewegen die was afgehaakt. Van Poppel moest het nu doen voor LottoNL-Jumbo, maar de Brabander had wellicht net iets te veel energie verspeeld. ,,Alleen winnen telt”, klonk het teleurgesteld uit zijn mond. ,,Dit geeft kippenvel”, sprak de gelukkige winnaar Van der Poel.