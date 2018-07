Verstappen gaat voor derde podium op rij

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van Oostenrijk voor zijn derde podiumplaats op rij dit seizoen. De Nederlandse Formule 1-coureur eindigde drie weken geleden als derde in Canada en reed vorige week in Frankrijk naar de tweede plaats, achter wereldkampioen Lewis Hamilton die tevens de leiding in de WK-stand heroverde op Sebastian Vettel. Verstappen begint om 15.10 uur op het circuit van Spielberg vanaf de vierde startplek.

De coureur van Red Bull kwalificeerde zich als vijfde, maar schoof een plekje op omdat Vettel voor straf drie plaatsen naar achteren werd gezet. De Duitser moet daarom in zijn Ferrari vanaf de zesde plek in de achtervolging op Hamilton, zijn concurrent in de strijd om de wereldtitel. De Brit staat op de voorste startrij, met naast zich teamgenoot Valtteri Bottas die net als afgelopen jaar poleposition veroverde.

De Fin won de vorige editie van de GP van Oostenrijk. Voor Verstappen duurde de race toen slechts een paar honderd meter. Hij werd in de eerste bocht aangereden en viel uit. In 2016 eindigde Verstappen als tweede op het thuiscircuit van zijn team Red Bull. Duizenden Nederlanders zijn naar Spielberg gekomen om de twintigjarige coureur aan te moedigen.