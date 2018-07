Verstappen jubelt temidden van zijn fans

De vreugde over zijn vierde overwinning in de Formule 1 was groot bij Max Verstappen. ,,Het is ongelooflijk. Winnen op het thuiscircuit van Red Bull en met zoveel Nederlandse fans erbij. Mooier kan niet”, jubelde de Limburgse winnaar na zijn triomf in de Grote Prijs van Oostenrijk.

Verstappen maakte al na vijftien ronden zijn enige pitstop en reed de resterende 56 ronden op dezelfde banden. ,,Het viel niet mee de banden heel te houden. Er kwamen blaren op, maar het lukte toch de finish te halen. Het voelt fantastisch.”

Hij won zijn eerste race van dit jaar. In 2016 boekte Verstappen in Spanje op achttienjarige leeftijd zijn eerste overwinning in de koningsklasse, vorig jaar was hij de beste in Maleisiƫ en Mexico. Dit seizoen begon hij tegenvallend en raakte in opspraak door een aantal door hem veroorzaakte crashes, maar de laatste drie races waren foutloos: derde in Canada, tweede in Frankrijk en eerste in Oostenrijk.