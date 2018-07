Cilic snel klaar met Japanner Nishioka

Marin Cilic heeft niet veel tijd nodig gehad om zich te verzekeren van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De verliezend finalist van vorig jaar had aan 105 minuten genoeg om de Japanner Yoshihito Nishioka naar huis te sturen: 6-1 6-4 6-4.

Cilic werd geen enkele keer gebroken en sloeg 21 aces. Hij brak de Japanner, de mondiale nummer 256, vier keer.

De nummer 5 van de wereld is dit jaar nog ongeslagen op gras. In aanloop naar Wimbledon won hij het toernooi van Queen’s, dat eveneens plaatsvindt in Londen.

Vorig jaar verloor Cilic in de finale in drie sets van Roger Federer.