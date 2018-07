Cofidis zonder Bouhanni naar de Tour

De Franse wielerploeg Cofidis neemt sprinter Nacer Bouhanni niet mee naar de Tour de France. De Franse ploeg heeft zich tot doel gesteld ,,etappes te winnen op alle terreinen” en heeft Christophe Laporte aangewezen als kopman.

Laporte, die dit jaar al zes ritzeges pakte in onder meer de Ster van Bessèges, Tro-Bro Léon en recentelijk de Ronde van Luxemburg, krijgt vier landgenoten mee naar de Tour: Nicolas Edet, Anthony Perez, Julien Simon en Anthony Turgis. De Spanjaarden Jésus Herrada en Daniel Navarro hebben een plek gekregen in de Tourselectie en de Belg Dimitri Claeys mag voor de tweede keer voor Cofidis van start in de Tour.